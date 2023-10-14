"17 أخ وأخت".. شقيقة سعاد حسني تكشف عدد أشقاء السندريلا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة سعاد حسني، عدد أخوات السندريلا الأشقاء وغير الأشقاء.

وقالت جيهان، ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع عبر قناة ON: "حسني تزوج من سيدة تدعى لطيفة، وأنجب منها 8 أبناء وكانت من بينهم الفنانة نجاة الصغيرة والتي تعتبر أخت سعاد الغير شقيقة فهي أختها من الأب".

وتابعت، أن محمود عفت عازف الناي الشهير لا يقرب لسعاد حسني ولا لنجاة.

وأوضحت، أن عدد الأخوات الأشقاء لسعاد حسني 3 بينما غير الأشقاء 14، ليصبح مجموع عدد أخوة سعاد حسني 17 أخا وأخت أشقاء وغير أشقاء.

واستكملت جيهان: "سعاد كانت دايما معانا في كل المناسبات، وكل ما نحتاجها نلاقيها، وكانت بتودنا كلنا، وبتحافظ على علاقتها بينا".

وأضافت: "سعاد كانت بتفكر في البداية إنها تكون مطربة زي نجاة ولم تفكر في التمثيل".