شكرا لقرائتكم خبر عن هنا يسرى تقدم تتر مسلسل "صوت وصورة" بأغنية "لسه نفسنا طويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة هنا إبراهيم يسرى تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يعرض عبر قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية، وذلك من خلال أغنية "لسه نفسنا طويل"، كلمات تامر حسين وألحان نادر حمدى.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.