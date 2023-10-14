شكرا لقرائتكم خبر عن قلعت السلسلة بتاعته.. هل توجد خلافات بين جينيفر لوبيز وبن أفليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جينيفر لوبيز، رسالة واضحة إلى زوجها بن أفليك فيما يتعلق بمكانة علاقتهما بعد أن تخلت عن القلادة التي كانت ترتديها تقديرًا له، حيث ظهرت نجمة هوليوود في ماليبو، وهي ترتدي قلادة "جينيفر" بدلاً من قلادة "بن" الشهيرة، وسط انتشار تقارير تشير إلى وجود مشاكل زوجية بين الثنائى.

وحسب ما نشره موقع "geo.tv"، تم تصوير جينيفر لوبيز، عدة مرات وهي تتباهى بقلادة "Ben"، ومع ذلك، خلال ظهورها الأخير، لم تكن ترتديها، وبدت لوبيز رائعة في بلوزة خضراء زيتونية فضفاضة وبنطلون، وكانت ترتدي الكعب العالي، وأكملت مظهرها بنظارات شمسية أنيقة ذهبية اللون، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".



جينيفر وبن افليك

يأتي ذلك بعد إفادة أشارت إلى أن أفليك تحدث في العلن عن نوبات غضب لوبيز أمام زوجته السابقة جينيفر جارنر، مما جعله يغضب بشدة، وقال أحد المطلعين: "إن اعتماد بن على جارنر كصديق مقرب ربما يكون قد تجاوز الحدود.. لقد قدم لها بعض الاعترافات الصادمة بشأن مزاج زوجته الحالية، والرسائل النصية القبيحة التي ترسلها إليه.. وهو ما لم يكن ينبغي أن يفعله".

وأضاف المصدر: "لقد اعترف بأن سلوكها السيئ السمعة قد يكون من الصعب جدًا التعامل معه"، وأفادوا أيضًا أن لوبيز تشاجرت مع "جارنر" عبر الرسائل النصية بسبب قربها المتزايد من أفليك، حيث ادعى أحد المطلعين أن "الأمور أصبحت خارج السيطرة"، وكشف المصدر أن "جارنر ألغت بعض لقاءاتهم المخطط لها كعائلة مختلطة بسبب التوتر بينهما".