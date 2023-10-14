الفنان أحمد فهمي يحث جمهوره للتبرع بالدم لدعم أهل غزة

أعلن الفنان أحمد فهمي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بالتزامن مع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأهالي في قطاع غزة.

وشارك “فهمي” مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، يحث الوطن العربي وجمهوره بالتبرع للهلال الأحمر المصري لدعم أهل غزة بالأدوية وعلاج المصابين.

وعلق: “أقل حاجة نقدر نعملها إننا ندعم اخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع لهلال الأحمر المصري اللي بيوصل المساعدات لإخوتنا هناك علي رقم الحساب المكتوب تحت يا رب ثبتهم يا رب”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به الاحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام الماضية منذ اندلاع المواجهات في فلسطين، تواصلت رسائل الدعم من النجوم دعمًا للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

واستغل الفنان أحمد فهمي مناسبة تكريم أحدث مسلسلاته "سفاح الجيزة" في الجامعة الأمريكية لتوجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني.

وخلال فعالية التكريم التي نظمها طلاب الجامعة الأمريكية، قال أحمد فهمي: "عايزين ندعم أهلنا وإخوتنا في فلسطين بالإمكانيات المتاحة لنا، وأقلها وآخرهم الدعاء"، وهو ما لاقى استحسانًا من الجمهور وقابله بالتصفيق.

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