حورية فرغلي تبكي على الهواء حزنًا على شهداء غزة

القاهرة- الخليج 365 وجهت الفنانة حورية فرغلي رسائل دعم ومساندة للشعب الفلسطيني، معبرة عن حزنها لما يحدث في غزة. وظهرت حورية فرغلي في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق إنستجرام. وقالت حورية فرغلي: «أنا بعمل الفيديو ده تضامنا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين». وواصلت حورية فرغلي كلامها: «الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، ذنبهم ايه؟ الناس دي بتموت وتتباد كلها حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة». قد يهمك أيضا: حورية فرغلي تستعيد حساباتها المسروقة حورية فرغلي تعود الى السينما بعد غياب أربع سنوات

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