نسرين طافش تتضامن مع الفلسطينيين

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات متتالية من قوات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنها آلاف المصابين والضحايا.

واستطاعت “طافش” إعادة منشور سابق لها، بعد حذفه من قبل إدارة موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت: “تم حذف البوست السابق الداعم لفلسطين الحرة.. علما أنه لم يكن يحتوي مشاهد تحرض على العنف والعنصرية أو انتهاك سياسة الانستغرام ورجعنا البوست طبعا”.

وأضافت: "جميعنا نريد السلام، لكن بعد عودة فلسطين للفلسطينين، لا سلام بلا حرية وعدالة عاشت فلسطين الحرة".

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، واصل نجوم الفن في مصر والعالم العربي توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

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