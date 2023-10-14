ليلى علوي تضامنًا مع القضية الفلسطينية

القاهرة- الخليج 365
أعلنت الفنانة ليلى علوي تضامنها الكامل مع الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وعموم فلسطين.
ونشرت “ليلى” العلم الفلسطيني عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “اللهم في يوم الجمعة نصرا عزيزا لأهل فلسطين يا رب”.
وعلى مدار الأيام الماضية منذ اندلاع المواجهات في فلسطين، تواصلت رسائل الدعم من النجوم دعمًا للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.
واستغل الفنان أحمد فهمي مناسبة تكريم أحدث مسلسلاته "سفاح الجيزة" في الجامعة الأمريكية لتوجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني.
وقال فهمي: "عايزين ندعم أهلنا وإخوتنا في فلسطين بالإمكانيات المتاحة لنا، وأقلها وآخرهم الدعاء"، وهو ما لاقى استحسانًا من الجمهور وقابله بالتصفيق.
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