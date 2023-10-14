رانيا يوسف بإطلالة جديدة تعرضها للهجوم.. هكذا ظهرت في كواليس فيلم “كتف قانوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف مساء أمس الخميس، انتهاءها من تصوير فيلمها السينمائي الجديد “كتف قانوني”، الذي يشاركها في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شيرين رضا، هالة صدقي، وسيد رجب.

وشاركت رانيا متابعيها عبر “إنستغرام” بمقطع فيديو صوّرته في أثناء كواليس اليوم الأخير من تصوير الفيلم، استعرضت من خلاله أنوثتها وإطلالتها التي وصفها كثيرون بالجريئة، حيث ظهرت مرتدية فستاناً مكشوف الصدر، معلقةً عليه قائلةً: “آخر يوم تصوير لي في كتف قانوني”.

لاقت الإطلالة انتقادات واسعة من متابعيها، حيث طالبتها باحترام الأوضاع الفلسطينية الراهنة، ومشاعر أسر الشهداء الذين راحوا ضحية عمليات القصف الجوي من قِبل قوات جيش الاحتلال، ومن أبرز التعليقات التي تلقّتها: “ما هذه التفاهة… انظري ماذا يحدث بفلسطين وماذا تفعلين… والله لا يوجد شخص مهتم بما تظهرين به حالياً”، “هل ذلك هو الوقت المناسب لما تفعلينه… أم أنكِ لا تتابعين سوى أخبار الجيم”.

رانيا كانت قد تصدّرت “الترند” في الفترة الماضية، بعد تصريحات طليقها المنتج محمد مختار، التي أطلقها ضدّها، حيث أكّد أنّها ليست من نجمات الصف الأول، كما تحاول إقناع نفسها، عاقداً المقارنة بينها وبين النجمات: منة شلبي، مني زكي، ونيللي كريم، موضحاً أنّها لن تصل لمستوى نجوميتهنّ.

مختار استنكر استغلال رانيا يوسف لابنتيهما في الخلافات القائمة بينهما منذ أعلنا انفصالهما، وكثيراً ما تحرّض إحداهما على إطلاق التصريحات المسيئة له، فضلاً عن عدم رضاه عن نوعية الملابس التي تشجعها على ارتدائها، كاشفاً عن تعرّضها للعديد من الأزمات والمشكلات بسببها.

وعلى الصعيد الفني، تعاقدت الممثلة المصرية أخيراً على الاشتراك في بطولة مسلسل درامي جديد يجمعها بالفنان شريف منير، بعنوان “بقينا اتنين”، ومن المقرّر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته ميمي جمال، عمرو وهبة، نانسي هلال، تامر فرج، ومروة عبدالمنعم.