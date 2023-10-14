بعد حذف منشورها الدّاعم لإسرائيل.. كايلي جينر تناشد: “لا تحكموا على أحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تصريح لكايلي جينر منذ أن حذفت منشورها الداعم لإسرائيل، وجهت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية رسالة إلى معجبيها طالبة منهم ألّا يحكموا على أحد على خياراتهم، سواء قرروا التعبير عن آرائهم في العلن، أو الاحتفاظ بها لأنفسهم.

وفي التفاصيل، أعادت كايلي نشر رسالة كتبتها شقيقتها كيم في حسابها الخاص عبر “إنستغرام” جاء فيها: “أطلب منكم في مثل هذه الأوقات العصيبة ألّا تصدروا بناءً على من يتحدّث أو لا يتحدث بالموضوع، لأنه يجب السماح للجميع بالتعامل مع أوقات الأزمات بالطريقة التي يرتاحون لها أكثر شيء، سواء كان ذلك خاصةً أو علناً”.

وكانت كايلي قد أعادت يوم الاثنين نشر منشور دافعت من خلاله عن الشعب الإسرائيلي في ظلّ الأعمال العسكرية القائمة بين حركة حماس وإسرائيل.

والمنشور عبارة عن صورة لعلم إسرائيل مع جملة تقول: “الآن ودائماً، نقف مع شعب إسرائيل!”.

إلّا أنّه بعد موجة الانتقادات الشديدة والتعليقات السلبية التي تعرّضت لها النجمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافّة، حذفت جينر الستوري، لكن الضرر كان قد تم وخسرت كايلي إثرها حوالي مليون متابع.