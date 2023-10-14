هاني شاكر يعود للتمثيل بعد غياب 40 عاماً.. وهذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع برنامج “سبوت لايت”، والمذاع عبر قناة “صدى البلد” كشف الفنان الكبير هاني شاكر تفاصيل عودته للتمثيل من جديد بعد غياب 40 عامًا، مؤكدًا أن العمل سيكون مسلسلًا كما أن النص انتهى وبانتظار شركة الإنتاج المناسبة للعمل.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أغان جديدة، مؤكدا أن للجمهور مكانة كبيرة لديه، وتابع: “أما جمهور الأوبرا فهو نوعية مختلفة وله العديد من السمات المميزة”.

وكان هاني شاكر قد طرح أول أغنية له باستخدام الذكاء الاصطناعي، على كل المنصات وموقع “يوتيوب”، وحملت الأغنية اسم “قليل البخت”.

وكشف نقيب الموسيقيين السابق عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الغنائية، رغم طرحه الأغنية، مؤكداً أن اعتماد هذه التقنية يشكّل مخاطرة غير محسوبة، حيث قال: “الذكاء الاصطناعي في رأيي الشخصي سلاح ذو حدين، و3 حدود مش حدين كمان، ومخاطرة كبيرة ومش كل الأصوات اللي بتسمعها بالذكاء الاصطناعي تحس إنك مصدّقها، في حاجات مش مقبولة ومش مستصاغة”.

كما استنكر هاني شاكر استخدام صوت “كوكب الشرق” أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأصل هو الأهم، بالقول: “لما سمعت مقطع أم كلثوم لأ مش هي… وفي فنانين تانية اتعملهم شغل بالذكاء ممكن تصدّقهم، ودي مخاطرة غير محسوبة، والأصل والحقيقة همّا الأهم”.

تُعد “بلاد البخت” أول أغاني الفنان هاني شاكر باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.