هجوم حاد على محمد رمضان بسبب تجاهله أحداث فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان المصري محمد رمضان لحملة هجوم حادة من عدد كبير من المتابعين بسبب تجاهله الأحداث الجارية في فلسطين وعدم تفاعله مع المستجدات في غزة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مثل العديد من النجوم.

وجاء الهجوم على محمد رمضان بعدما نشر مقطع فيديو رفقة بعض الأطفال الأفارقة، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، متجاهلًا فلسطين وأطفالها والإبادة الجماعية التي تحدث بها.

وكتب بعض متابعي رمضان تعليقات هاجمهوه فيها تحت الفيديو ومنها: “إيه يا معلم جعفر مفيش دعم لفلسطين ولا خايف إخواتك يزعلوا”، “فلسطين فين يا ليفة”، “مفيش أي دعم لفلسطين.. تخاف ياخدو منك الجنسية الإسرائيلية صح؟”، “هي الجدعنة في المسلسلات بس ولا إيه، عندك ملايين المتابعين وتقدر تغير فكر الرأي العام”.