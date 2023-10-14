بعد غياب 4 سنوات.. إلهام شاهين تعلن عودتها للسينما بعملين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الإمارات على قناة الظفرة والذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد، أبدت الفنانة إلهام شاهين سعادتها لنجاح حكاية “ألفريدو” ضمن مسلسل “55 مشكلة حب”.

وقالت إلهام: “دوري في ألفريدو جديد وقصته جديدة متقدمش قبل كدا ومفيش حد قدمه قبل كدا وكان عندي تخوفات في البداية لعرض المسلسل خارج موسم رمضان”.

وأضافت: “متعودة الأعمال تتعرض في رمضان وهو الموسم الأكثر كثافة في المشاهدة وكنت خايفة من عرضه خارج رمضان لكن الحقيقة المسلسل دا غيرلي مفهومي تمام بالنسبة لتوقيت العمل وأن الأهم القيمة وأن المسلسل الجيد والقوي يفرض وجوده على الساحة ويترك أثراً قوياً للمشاهد في أى وقت وحاليا مستعدة أقدم أى عمل في أى وقت”.

وكشفت سر تفضيلها لمسلسلات العشر حلقات قائلة: “أنا مؤيدة لتلك النوعية من الحلقات وأنا من زمان بنادي بده وكان المسلسل اللي عملته قبله (بطلوع الروح) كان 15 حلقة وكسر الدنيا فالعمل الجيد يفرض نفسه دائما”.

وعن عودتها للسينما بعد غياب دام لأكثر من أربع سنوات، قالت: “أحضر لفيلمين جديدين (الحب كله) و(الورقة التالتة) وسأبدأ قريبا في تصوير أحدهما”.

حكاية “الفريدو” مكونة من عشر حلقات وهي ضمن مسلسل مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.