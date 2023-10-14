أحمد فهمي يناشد لجمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد فهمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو أعلن فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وطالب بجمع تبرعات لدعمهم.

وقال فهمي: “اللي بيحصل في فلسطين ده جرائم حرب وتطهير عرقي ومدبحة جماعية لشعب هما أهلنا وإخوتنا وكل دقيقة بيموت أرقام كبيرة ستات وأطفال وعواجيز والإعلام الغربي بيعكس الصورة وبيطلعهم ضحايا”.

وأضاف: “دورنا إننا نتكلم ونوضح ده ودورنا نلم تبرعات على أد ما نقدر أنا ببدأ حملة للهلال الأحمر المصري وهعمل منشن لمجموعة من زمايلي إنهم يتكلموا وإنهم يتبرعوا وهبدأ بعمرو يوسف، مصطفى خاطر، أحمد حلمي، حازم إمام، حسام غالي وهما بردو يعملوا منشن لزمايلهم”.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من النجوم أعلنوا دعمهم للشعب الفلسطيني عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت منصات حساباتهم إلى لوحة موحدة لدعم القضية الفلسطينية، كتب فيها: “هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بأي مسميات أخرى”.