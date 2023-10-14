مفاجأة من العيار القيل.. منى زكي تتعاقد على عملها الخامس!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة المصرية منى زكي انتعاشة فنية كبيرة في الوقت الحالي، حيث تنتظر عرض مجموعة من الأعمال الفنية، خلال الفترة القادمة، كما تواصل تصوير أعمال أخرى.

وأفادت بعض المصادر، أنه رغم انشغال منى زكي في الفترة الحالية بتصوير عملين سينمائيين وهما “الجواهرجي” مع محمد هنيدي و”لعب عيال” مع كريم عبد العزيز، فقد تعاقدت على الفيلم الثالث بعنوان “رزق الهبل” وهو عنوان مؤقت.

كما تعاقدت أيضاً على بطولة مسلسل بعنوان “طالع نازل”، والعمل من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها فيه الفنان شريف سلامة.

وتنتظر منى زكي خلال الفترة المقبلة، عرض فيلم “القاهرة مكة”، والذي يشارك فيه كل من: شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد فراج، صابرين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول امرأة ذات ماض سيئ قبل أيام من سفرها لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب.