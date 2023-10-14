بالفيديو- بالأحمر الشفاف.. كاردي بي تحتفل بعيد ميلادها بفستان مميز وتسحر الجمهور برشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - بعد المفاجأة التي حضهر النجم العالمي أوفسيت لزوجته النجمة كاردي بي بمناسبت عيد ميلادها، أطلت الاخيرة على الجمهور بلوك رائع من خلال فيديو وصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت كاردي بي بفستان طويل باللون الاحمر من دون أكمام أدخل في معظمه الشيفون المزركش الشفاف واظهرت من خلاله رشاقتها، وغعتمدت تسريحة مميزة لشعرها مع مكياج اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت كاردي بي مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بالفيديو مشاهد من منزلها المليء بالورود المتبعثرة في كل مكان والشموع المضاءة، بالإضافة إلى إسمها المكتوب في باقات ورود كبيرة، وشكرت كاردي بي زوجها أوفسيت على هذه المفاجأة، بكلمات من الحب، فقالت له: "شكراً جزيلاً لك يا عزيزي أوفسيت ... أنت دائمًا تتخطى حدودي. أحب بشرتك، أحب وجهك، أحب جسدك، كاحليك، أحب روحك، أحب قلبك، أحب رائحتك، أحب إيمانك، أنا أحب موهبتك، سأواجه أي شخص من أجلك".

