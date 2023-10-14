"نجم النجوم"..مهندس لبناني يفوز بهذا اللقب في أستراليا ويرفع إسم بلده في الإغتراب

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ميرنا وليد - بيروت - يستمر اللبنانيون بتحقيق النجاحات عالمياً ووضع بلده على خريطة النجاحات، وكان أخرهم المهندس اللبناني الشاب الموهوب انطوني رزق الذي تمكن من تحقيق لقب "نجم النجوم" في مسابقة فنون استرالية.
شارك أنطوني رزق في مسابقة "نجم النجوم" في استراليا، وتخطّى كلّ التصفيات ليفوز بالجائزة الأولى وذلك في حفل ضخم أقيم في سيدني الاسترالية.
غادر أنطوني لبنان في العام ٢٠١٩، وهو يتابع دراساته العليا في استراليا، وبعيدا عن الهندسة المعمارية التي يبرع فيها، فإنه مهتمّ جدا بالفنون ومتحدّر من عائلة لديها الثقافة الموسيقية والصوت الجميل وعائلة ذواقة للفن والموسيقى.
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