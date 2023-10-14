بالفيديو- من جبال لبنان.. ورد الخال تستمتع بالطبيعة على أنغام السيدة فيروز

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ورد الخال مقطع فيديو من جبال لبنان عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى أنغام أغنية "وطني" للسيدة فيروز أظهرت ورد جمال لبنان وطبيعته، وعلقت بكلمات من الشاعر الراحل يوسف الخال قائلةً: "لبنان يا بلدي آلحبيب إذا عبدتكَ لا أُغالي".
وفي وقت سابق، شاركت ورد الخال مقطع فيديو ظهرت فيه مع زوجها الموسيقي باسم رزق عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل، حيث قام الإثنان بجولة في لبنان على الدراجة النارية برفقة مجموعة كبيرة من الدراجين، وظهروا وهم يزورون الكثير من المناطق اللبنانية.
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