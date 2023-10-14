ميرنا وليد - بيروت - تم الآن تزيين مثوى الفنان الأميركي آرون كارتر الأخير بصورة للمغني الراحل، وتدعو أخته التوأم معجبيه لزيارة قبره.

ويتضمن شاهد القبر الجديد صورة بيضاوية لآرون وكتب عليها: "في الذاكرة المحبة لآرون كارتر 1987-2022 الأخ الحبيب والابن والصديق والأب للأمير كارتر".

وتقول آنجل، توأم آرون، إن الصورة الجديدة تم تركيبها يوم الجمعة في فورست لون هوليوود هيلز... ويبدو أنها تركت أيضًا باقة من الزهور.

وتقول آنجل عن شقيقها الراحل: "لقد كان يعشق معجبيه، وأنا أعلم كم سيعني ذلك بالنسبة له أن يكون لديه الآن مكان للراحة الأخيرة حيث يمكننا جميعًا الاحتفال بحياته".

وإنها أيضًا تدعو معجبي آرون للزيارة ومشاركة ذكرياتهم و"لا تنسوا أبدًا من كان آرون في أعماقكم".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - آرون كارتر يحصل على صورة جديدة لقبره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.