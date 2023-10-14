شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آمبر هيرد أثناء استنادها على عكاز فى شوارع مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة العالمية آمبر هيرد وهى تسير بواسطة عكاز تستند عليه مؤخرًا أثناء سيرها في شوارع مدينة مدريد التي تعيش فيها حاليًا داخل إسبانيا، وبدا عليها علامات التعب، وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن نجمة فيلم أكوا مان، لم تتعافَ حتى الآن من إصابتها الأخيرة التي تعرضت لها خلال تدريبات في مدريد.

من ناحية أخرى تسلط الأضواء مرة أخرى على المعركة القانونية المثيرة بين جونى ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، كجزء من فيلم وثائقى جديد على Netflixحسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى.



امبر هيرد

وأدى الصراع بقاعة المحكمة فى أبريل 2022 بين نجم قراصنة الكاريبى، 60 عامًا، وممثلة أكوامان، 37 عامًا، إلى جدل واسع مع الملايين لمشاهدتهم فى المحكمة بسبب مزاعم إساءة المعاملة التى قدمتها أمبر ضد جونى فى 2018 بافتتاحية صحيفة واشنطن بوست.

تم تحليل كل شيء من ملابس جونى وأمبر إلى تعابير وجههم من قبل أشخاص فى جميع أنحاء العالم، وبدا كما لو أن كل موقع ثرثرة قد انتشرت وجوههم عبر صفحاتهم الرئيسية، ولا يمكنك حتى فتح تطبيقات مثل TikTok أو Twitter دون رؤية منشور آخر حولهم.