محمد رمضان برفقة ساديو ماني وأشرف حكيمي في كواليس سحب قرعة أمم أفريقيا

نشر النجم المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهر من خلاله برفقة عدد من نجوم الكرة الأفريقية خلال كواليس سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية الذي أقيم أمس في دولة ساحل العاج.

وخلال حفل سحب القرعة قام محمد رمضان بغناء نشيد البطولة، إلى جانب المطربة النيجيرية "يامي الادي" والإيفواري "أسالفو ماجيك" حيث تفاعل الحضور بشكل واسع مع النجم المصري.

ظهر برفقة عدد من نجوم كرة القدم

ويتواجد محمد رمضان في الحفل نتيجة اختياره لإحياء حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2024 بدعوة من اللجنة المنظمة للبطولة في ساحل العاج.

وظهر محمد رمضان في الفيديو برفقة عدد من نجوم كرة القدم الأفارقة ومنهم ساديو ماني وديديه دروغبا.

وقال محمد رمضان في تعليقه على الفيديو: "كواليس مذهلة في أبيدجان، نحن أفارقة".

جعفر العمدة خارج الموسم الرمضاني

من جهة أخرى وعلى الصعيد الدرامي بات من المرجح أن الموسم الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" لن يكون في موسم دراما رمضان 2024 وذلك بعد ان حقق الموسم الأول من العمل نجاحاً باهراً في موسم دراما رمضان 2023 ونال محمد رمضان العديد من الجوائز عن دوره في العمل منها جائزة في مهرجان الفضائيات العربية وأخرى في جوائز الموريكس دور.

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