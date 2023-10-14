شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجآت عن الراحلة وحقيقة زواجها من عبد الحليم حافظ

حلت جيهان عبدالمنعم، الأخت الصغرى للفنانة سعاد حسني، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، حيث كشفت عن كواليس علاقة عبدالحليم حافظ، بسعاد حسني، مؤكدة أنهما تزوجا لمدة ست سنوات ونصف السنة.

وأضافت: "كانوا متزوجين وقعدوا 6 سنين ونصف وكان بيجي عندنا البيت، ويجبلنا شوكلاتة وكان بيحسسنا إن إحنا ولاده، فكان بيعاملنا كولاده".

وتابعت: "إحنا كنا معاها على طول ما عدا ساعات الشغل، لكن أي وقت تاني إحنا معاها، فأنا كنت بشوف عبدالحليم بشكل مستمر خصوصاً لما كانوا متجوزين".

وأوضحت: "بنتي طلعت معاها في إحدى الأغنيات، مسلسل هو وهي، كنت في الوقت ده بشتغل معاها في هو وهي لأنها كانت عاملة ريجيم قاس ووزنها كان 42 كيلو".

وعن تفاصيل العلاقة العائلية مع شقيقتها سعاد حسني، أكدت أنها كانت متواجدة معهم في كل المناسبات العائلية.

وأضافت: "سعاد موجودة في كل حاجة، في العزائم في رمضان موجودة، أعياد ميلادنا موجودة".

وتابعت: "حضرت من فرنسا وجابت لينا كلنا برانيط، وقعدنا نضحك ونهزر وكان يوم لطيف".

وكشفت عن مفاجأة حيث عرضت فيديو نادراً لسعاد حسني في مناسبة عائلية، وهي تضع "البرانيط" على رأس والدتها، وفي حالة بهجة وفرحة شديدة.

وقالت جيهان: "سعاد كانت راجعة من فرنسا وجايبة لينا برانيط كتيرة، ومامتي كانت فرحانة ببهجة سعاد، وكان فيه إخواتي وولاد اخواتي، وسعاد حسني كانت حاسة إنهم ولادها وأحفادها".

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