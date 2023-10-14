أصالة تدعم فلسطين من القصيم.. لحظة مؤثرة جمعتها بطفل على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص النجمة أصالة دائمًا على دعم القضية الفلسطينية والتعبير عن حزنها الشديد مما يحصل في غزة، وقد جدّدت أصالة دعهما للقضية الفلسطينية خلال حفلها يوم أمس في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، حيث فاجأت الجمهور بظهورها بعباءة مزينة بالعلم الفلسطيني من الجانبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول أصالة إلى المسرح برفقة زوجها، الشاعر العراقي الكبير فائق حسن بفستان يشبه الزي الفلسطيني ومزين من أسفله بالعلم الفلسطيني، للتعبير عن تضامنها ودعمها النهائي والكامل للشعب في غزة.

وقدمت أصالة خلال الحفل العديد من أغنياتها التي يعشقها جمهورها، وصعد طفل إلى المسرح ليشاركها الرقص على أنغام إحدى أغنياتها واضعاً على كتفه كوفية مزينة بعدة صور للمسجد الأقصى والعلم الفلسطيني، ليبكي على المسرح متأثراً بالأحداث الجارية في فلسطين الآن.

يذكر أن أصالة عبرت عن دعمها لفلسطين منذ بدء المجازر الصهيونية، حيث نشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة علم فلسطين، وكتبت في التعليق: “‏‎منذ أن أتيت على الدّنيا أنتمّ قضيّتي ولكمّ دعواتي، وكثيراً ماغنيتكم أغنية منّ شدّة إيماني بها صدّقت أنّي أنا من كتب ولحّن كما أنا غنًيتها فسمعتها وبكيت ورجوت ربّي أنّ يزيل الهمّ عنكم والحزن عنّا أنّ يطبب جراحكم ويطيّب قلوبنا يافلسطين ياسيّدة الصمود معك الله وليس بعد الله معين وندعو الله اليوم لكم كلّنا متّحدين إنً غزّة تحتاج لطفك تحتاج رحمتك ياالله والله على كلّ شيء قدير”.