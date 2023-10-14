بالفيديو- ليال الاختيار تنعى الزميل عصام عبدالله وتتضامن مع فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الاعلامية اللبنانية ليال الاختيار مقطع فيديو عبر حسابها على مواقت التواصل الإجتماعي أعربت فيه عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وظهرت في الفيديو سيدة مسنّة وهي تغني لفلسطين بصوت حزين ومؤثر وتدعو الناس للتكاتف من أجل فلسطين.



وكانت الاختيار قد نعت الزميل عصام عبدالله، مصور وكالة رويترز عبر حسابها الخاص وقالت :"الله يا عصام بكيتني كتير".

وفي قت سابق، شاركت الاعلامية اللبنانية ليال الاختيار مقطعًا مصورًا، ظهرت فيه مع ابنها طوني، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وتألقت ليال في إطلالتها المفعمة بالحياة، خلال احتضانها ابنها، الذي بدا متحمسًا للعودة الى مقاعد الدراسة.

