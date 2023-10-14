بالفيديو- تحت عنوان "فراق"..أحمد حاتم في مشهد مؤثر من فيلمه "حسن المصري" والجمهور يعلق

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد حاتم مقطع فيديو يظهر مشهد مؤثر من فيلمه الذي يعرض الأن، وذلك عبر حسابه الخاصع على مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بأداء أحمد في فيلمه "حسن المصري".



وفي وقت سابق، شارك الممثل المصري أحمد حاتم مقطع فيديو، ظهر فيه كواليس تصوير فيلمه الجديد "حسن المصري"، وظهر في الفيديو عدد من مشاهد الأكشن التي قام بها أحمد حاتم، والتي تتضمن حركات صعبة.

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، ديامون بو عبود ومراد مكرم، من إخراج سمير حبشي، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت.

