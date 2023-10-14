هند صبري : "الإنسانية للشعب الفلسطيني"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية المصرية هند صبري منشورا عبر حسابها، تدعم فيه الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلقت هند قائلة : "اليوم، يفقد الملايين من الناس إيمانهم ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية وأنا واحد منهم أرفض أن اختار من يحزن على أطفاله والأطفال لم يطلبوا حروبكم ولماذا تجبر العالم على الاختيار؟ لماذا نستدعي الماضي الأليم لحزب ما وينكرون كل الماضي وكل المستقبل الممكن لآخر، ثم نعاقب شعبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء جدا، فقراء جدا وغير متعلمين جدا لمحاربة الراديكالية؟.

وأضافت هند : "لا يمكن للإرهاب أن يزدهر مع الازدهار والمساواة. ولكن ربما لا يرغب البعض في القضاء على الإرهاب. ربما يجد البعض أنه مفيدة لجدول أعماله. المشكلة الوحيدة انهم مش اللي بيدفعوا التمن ليسوا هم الذين يعيشون في خوف وبكاء وحداد من كلا الجانبين، لم يكونوا أبداً، و لن يكونوا كذلك.



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