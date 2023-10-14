ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيه تعليقات وردات فعل الجمهور على مسلسلها الاخير ألفريدو، وكتبت بدورها قائلةً: "حقيقي متأثرة جدا و سعيده جدا جدا بآراء الجمهور الرائع فى مصر و فى كل مكان فى الوطن العربى .
. الكل متأثرين بسوسو فى مسلسل ألفريدو .. حزنوا و بكوا عليها فى الحلقه الأخيرة .. زعلانين لفراقها و فراق المسلسل أيضا .. كانوا يتمنوا عدد حلقات أكتر . . لأول مرة أسمع هذا الرأى عن مسلسل .. كل الشكر و الإمتنان لهذا الجمهور الجميل .. تأثرت جدا و أنا أقرأ آرائكم الرائعه عن سوسو . . و أنا أيضا أفتقدها بشده .. و أقول لكل مريض بهذا المرض الصعب جدا .. ربنا معاكم و مع اللى حواليكم .. و أكرر شكرى لكل من شاركونى النجاح فى هذا العمل اللذى أعتز به جدا فى تاريخى . . إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا .. و من جد وجد .. بكل الحب أكرر شكرى و إمتنانى لصناع الفن الجميل اللذى أسعد الجمهور و أثر فيه .. فغمرنا الجمهور بكل الحب و الإحترام .بحبكم جميعا ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعد تأثر الجمهور بشخصيتها في "ألفريدو"..إلهام شاهين برسالة مؤثرة إلى المحبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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