بالفيديو- بعد تأثر الجمهور بشخصيتها في "ألفريدو"..إلهام شاهين برسالة مؤثرة إلى المحبين

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيه تعليقات وردات فعل الجمهور على مسلسلها الاخير ألفريدو، وكتبت بدورها قائلةً: "حقيقي متأثرة جدا و سعيده جدا جدا بآراء الجمهور الرائع فى مصر و فى كل مكان فى الوطن العربى .

. الكل متأثرين بسوسو فى مسلسل ألفريدو .. حزنوا و بكوا عليها فى الحلقه الأخيرة .. زعلانين لفراقها و فراق المسلسل أيضا .. كانوا يتمنوا عدد حلقات أكتر . . لأول مرة أسمع هذا الرأى عن مسلسل .. كل الشكر و الإمتنان لهذا الجمهور الجميل .. تأثرت جدا و أنا أقرأ آرائكم الرائعه عن سوسو . . و أنا أيضا أفتقدها بشده .. و أقول لكل مريض بهذا المرض الصعب جدا .. ربنا معاكم و مع اللى حواليكم .. و أكرر شكرى لكل من شاركونى النجاح فى هذا العمل اللذى أعتز به جدا فى تاريخى . . إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا .. و من جد وجد .. بكل الحب أكرر شكرى و إمتنانى لصناع الفن الجميل اللذى أسعد الجمهور و أثر فيه .. فغمرنا الجمهور بكل الحب و الإحترام .بحبكم جميعا ".

