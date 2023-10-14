مديحة حمدي تكشف عن مرورها بأزمة صحية وتطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة القديرة مديحة حمدي عن مرورها بأزمة صحية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مديحة نشرت صورة لها، وعلقت "اللهم اشف سبحانك انت الشافي، الحمد لله دور أنفلونزا شديد جدا وبأمر الدكتور ألا أغادر سريري قبل انتهاء فترة العلاج تحسبا لأي انتكاسة، دعائكم لي بظهر الغيب وجزاكم الله خيرا".

مديحة حمدي من فنانات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية، من بين أعمالها: الرحايا، حضرة المتهم أبي، وتاهت بعد العمر الطويل، زمن عماد الدين، هارون الرشيد، هالة والدراويش، الحب وأشياء أخرى، السكرية، القاهرة في الليل، السكرتير الفني، روعة الحب، منقذ العالم.