نقل فاتن الحلو إلى العناية المركزة للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت مدربة الأسود فاتن الحلو عن دخولها العناية المركزة مرة أخرى، وذلك في الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فاتن نشرت صورة لها من داخل المستشفى على سرير المرض، وعلقت "دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة".

كانت فاتن نشرت قبل أربعة أيام تقريبا صورًا من داخل المستشفى، أشارت من خلالها لمرورها بأزمة صحية، داعية الله أن يشفيها، ووجهت الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها وللدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقالت عنه "بيكون أول إنسان يسأل عليا ربنا يبارك فيك يا غالي. وبشكر كل أسرتي الغاليبن اللي تعبتهم معايا في المستشفى ١٢ يوم في الرعاية".

فاتن كانت عبرت مؤخرًا عن حاجتها النفسية لأداء مناسك العمرة والشرب من ماء زمزم، وكشفت عن أمنيتها عبر "فيسبوك" وكتبت "النفسية محتاجة عمرة وشربة من ماء زمزم وقعدة فوق بلاط الحرم وسجدة أمام الكعبة ودعاء متواصل لا ينقطع، اللهم عمرة قريبة يا رب".