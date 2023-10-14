عبد الرحيم كمال يكشف الاسم المقترح للأبليكشن البديل لـ "فيسبوك" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المؤلف والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، عن الاسم المقترح للأبليكيشن البديل لـ "فيسبوك" الذي يتمنى أن يرى النور قريبا.

وقال عبد الرحيم، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، إنه يقترح تسمية الأبليكيشن باسم "وجه العرب Arab face" أو "ماء الوجه Water face ".

وكان عبد الرحيم كمال، طالب خلال الساعات الماضية شباب السوشيال ميديا ورجال الأعمال، عمل أبليكيشن جديد ليكون بديلا عن "فيسبوك".

عبد الرحيم، كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "دعوة لكل شباب التقنية والسوشيال ميديا ورجال الأعمال والقادرين لدعم وعمل وصنع أبليكيشن بديل لذلك الأبلكيشين المطروح المعرف ف-ي-س-ب-وك، ويكون قادر في نفس الوقت على الوصول للعالم كله ويواكب ذلك خروج جماعي لنا جميعا من كل شكل إلكتروني وتطبيق في الفضاء السيبراني الكائن الذي يتعامل بتعالي وغرور وعدم عدالة ويفرق بين البشر ويقسمهم الى رتب ومقامات".

وتابع: "بديل نخرج كلنا من هنا ونعمل مكان يخصنا والعالم يتابعه عادي ولا ده مستحيل عمليا ؟.. يعني لو حد بيعاملك وحش بتتجنبه أو ترفضه، ما بالك بابليكيشن يتدخل في حريتك وكتابتك ويهينك كل لحظة كأنك مخلوق متدني عنده.. لازم يكون في حل تقني وعندنا شباب وعقول جميلة أكيد".

وأضاف: "كلنا ثقة في عقول شبابنا النابهة وشهامة أصحاب المال الوطنيين، حتى لو تكلف الأمر الكثير من المال والوقت والجهد".

كما أوضح كمال، في تدوينة أخرى: "اللي يعرف يكتب بأي لغة غير العربي يكتب (إنجليزي، فرنساوي، ألماني ، إيطالي ، أسباني ..إلخ )".

واستضطرد: "واللي ميعرفش غير العربي يشير من عند صاحبه اللي هو واثق فيه.. خلي العالم كله يسمع بلغته هو ، اللي بيجرى وبيحصل، يمكن يظهر فيها بني آدم بيحس ويقف مع الحق" .

يأتي ذلك بسبب الانحياز الواضح لمنصات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بشركة "ميتا" التي تضم "فيسبوك وإنستجرام وواتساب" لإسرائيل ضد فلسطين، واستهداف هذه المنصات للحسابات التي تقوم بدعم القضية الفلسطينية.