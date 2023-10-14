خاص| نجل شقيق عبدالحليم حافظ: هرفع قضية على أسرة سعاد حسني ولن أتراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استنكر محمد شبانة نجل شقيق المطرب الكبير الراحل عبدالحليم حافظ، استمرار أسرة "سندريلا الشاشة العربية" سعاد حسني، الترويج لفكرة زواجها من "العندليب الأسمر"، وذلك بعد ظهور جيهان عبدالمنعم الأخت غير الشقيقة لـ سعاد، في حلقة تليفزيونية جديدة مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي لتؤكد أنهما تزوجا 6 أعوام ونصف.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هرفع عليهم قضية وهطالب بتعويض كبير جدا"، لافتا أنه منذ فترة رفع قضيتين على أسرة سعاد حسني، وسحبهما بسبب العيش والملح، لكن استمرارهم في الحديث عن الأمر سيدفعه هذه المرة لعدم التراجع "كده مفيش رأفة قانونية خاصة وإن معندهمش ما يثبت".

شبانة أشار إلى أن علاقة طيبة كانت تجمعه بـ أختها جنجاه، وكان تزورهم في البيت، مضيفا "قلتلها كانوا عاملين زي روميو وجوليت ومتجوزوش"، مؤكدًا أنها تعرف جيدا أنهما لم يتزوجا.

وشدد شبانة على أنه سيطالب أسرة سعاد بتعويض كبير لن يقدروا عليه، ولن يتراجع هذه المرة، مشيرا أن الورقة التي يستندون إليها في مسألة الزواج غير صحيحة، وبها الكثير من الأخطاء التي تثبت عدم صحتها.

واختتم بالإشارة أن كل الناس كانت تتمنى وجود زواج بين نجمين كبيرين ومحبوبين مثل عبدالحليم حافظ وسعاد حسني، لكن الحقيقة أن الأمر لم يحدث.

كانت جيهان، حلت ضيفة على برنامج "معكم"، المعروض على قناة ON ، وقالت إن عبدالحليم حافظ كان جار سعاد حسني في منطقة الزمالك، وكانا ينظران إلى بعضهما من الشرفة.

وأضافت: "كان بيجي البيت عندنا ويجيبلنا شيكولاتة، وكان بيعاملنا إننا ولاده، وكان بيهتم بينا عشان كان عارف قد إيه إحنا مهمين عندها".