هند صبري عن دعمها للقضية الفلسطينية: "الناس فقدوا ثقتهم في الإنسانية وأنا واحدة منهم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة هند صبري على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة والممتدة منذ الأسبوع الماضي وأسفرت عن كبير من الشهداء والضحايا.

ودعمت "هند" القضية والمقاومة الفلسطينية مؤكدة أن الوقت قد حان للأبواق الغربية أن تشهد حقيقة ما يحدث في غزة والقصف المستمر على المواطنين العزل ونزوحهم من بيوتهم وتدميرها بالكامل.

ونشرت "هند" عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام"، صورًا ضمت علم فلسطين، وعلقت على الأحداث الراهنة قائلة: "الملايين من الناس فقدوا ثقتهم في الإنسانية وأنا واحدة منهم، هؤلاء الأطفال لم يطلبوا حروبكم هذه لماذا تضغطوا على العالم ليختار، لماذا يستحضرون الماضي الأليم لأحد الأطراف وتنكرون المستقبل للطرف الآخر ثم يعاقبون شعوبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء وفقراء وغير متعلمين إلى درجة لا تسمح لهم بمحاربة التطرف".

واستكملت: "لا يمكن لأي إرهاب أن يزدهر مع الرخاء والمساواة لكن ربما لا يريد البعض القضاء على الإرهاب، ربما يجد البعض أن ما يحدث هو مفيد لجداول أعمالهم، المشكلة الوحيدة هي أنهم ليسوا من يدفعون الثمن ولا يعيشون خوف وبكاء وحزن الطرفين ولن يكونوا أبدًا كذلك".

مضيفة: "منذ ولادتي وهي نفس دورة القمع والظلم واللذان يؤديان للعنف والخوف والكراهية وأعتقد أنني لست وحدي من اختارت في كل مرة ألا أدع الغضب والظلم والعنف يحرف بوصلتي الأخلاقية وتعاطفي مع كل النفوس المتألمة".

تابعت: "أنا اليوم في حالة ذهول أمام هذا التجاهل والتجريد من الإنسانية للشعب الفلسطيني إعلاميًا والانتقام والتدمير الكامل لمنطقة بأكملها موطن لأكثر من مليوني طفل وامرأة ورجل وصحفي وعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة، أنها جريمة توقف أي احتمالية سلام لأنها إهانة ليس فقط لقيم الإنسانية والمساواة التي كنا نظن أنها موجودة، ولكنها أيضًأ إهانة لذكائنا وذاكرتنا وللتاريخ الحديث المشترك للملايين".

وأنهت تعليقها قائلة: "لا يمكنك بناء السلام على الإنكار، لا يمكنك بناء السلام دون مساواة، وإلا فليس السلام الذي تريده، كما قال الكاتب غسان كنفاني بل الإستسلام".

وكان لهند صبري مؤخرًا العديد من المشاركات الفنية الهامة أبرزها فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب فيلم "فضل ونعمة" مع الفنان ماجد الكدواني واللذان عرضا خلال العام الماضي.

يذكر أن هند صبري تشارك ببطولة الجزء الثاني مسلسل "البحث عن علا" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.