إلغاء السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم "Priscilla" احترامًا للأحداث الجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "A24" الشركة المنتجة لفيلم الدراما والسيرة الذاتية "Priscilla" عن إلغاء السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم والذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقًا لموقع "The Wrap" صرح المتحدث الرسمي بإسم الشركة المنتجة عن عدم تضمن العرض الخاص للفيلم الجزء الخاص بالسجادة الحمراء المعتادة في مثل هذه الفعاليات وذلك احترامًا للأحداث الجارية في المنطقة العربية.

فيلم "Priscilla" مأخوذ عن رواية تحمل عنوان "Elvis and Me" وتم نشرها عام 1985 وتدور أحداثها حول التفاصيل الخاصة بعلاقة ملك الروك أند رول إلفيس بريسلي وزوجته الوحيدة بريسيلا من وجهة نظرها الشخصية، وعن مقابلتها له لأول مرة إلى انفصالهما للتحول علاقة الحب بينهما إلى صداقة امتدت لسنوات حتى رحيل "إلفيس" في أغسطس عام 1977.

فيلم "بريسيلا" تم تصويره بالكامل في مدينة تورنتو بكندا ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم داجمار دومنزيك، جيكوب إلرودي، كيلي سبيني، جورجا كيدنس ومن المقرر يوم 6 أكتوبر المقبل.

وعرض الفيلم لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة ورشح لجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالفعاليات بحضور مخرجة الفيلم صوفيا كوبولا.

وكشفت "بريسيلا بريسلي" زوجة المغني الراحل إلفيس بريسلي عن تحمسها للفيلم ونشرت البوستر الرسمي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "متحمسة لتحويل كتابي لفيلم سينمائي من قبل البارعة صوفيا كوبولا لديها منظور غير عادي ودائمًا ما أعجب بعملها أنا متأكده أن الفيلم سيأخذ الجميع في رحلة عاطفية".

يذكر أن أخر أعمال المخرجة صوفيا كوبولا كانت بفيلم الدراما والرومانسية "On the Rocks" بطولة النجم الأمريكي، بيل موري وعرض تجاريًا عام 2020.