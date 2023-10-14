ميرهان حسين بالشال الفلسطيني تضامنًا مع غزة: "عيوننا إليك ترحل كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت الفنانة ميرهان حسين الشعب الفلسطيني بعد تعرضه لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصف غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

ونشرت "ميرهان" صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي ترتدي الشال الفلسطيني وعلقت قائلة: "عيوننا إليك ترحل كل يوم".

وحرص عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة والمؤثرة على السوشيال ميديا من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته.

وأثارت "ميرهان" جدلًا مؤخرًا بعدما أعلنت اعتزالها وابتعادها عن السوشيال ميديا والوسط الفني لعدم تقدير موهبتها على حد قولها لتعود وتوضح سوء الفهم حول قرار الاعتزال قائلة: "لقيت نفسي عاوزة أبعد عن كل حاجة ومكنتش أقصد أبعد عن الفن تحديداً وبدأت كلامي بأني عاوزة أجازة مفتوحة من السوشيال ميديا ومن الالتزامات والمكالمات والمسؤوليات وده اللي كنت أقصده بالظبط".

وعن اساءة البعض فهم اعتزالها الفن قالت "انا اقتبستها من جملة اعتزل ما يؤذيك ومش قاصدي الفن وانا مقصدش أن الفن بيأذيني أنا قصدت أن في كام حاجة بتأذيني مؤخراً حالتي النفسية مش مستقرة حاسه باحباط وظلم وعدم تقدير وده اللي كتبته بالضبط فقلت لذلك أعتزل".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ميرهان حسين كانت بفيلم الكوميديا "إثنين للإيجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعرض مطلع العام الجاري.