"بتاع مصلحتك وأحلى بلوك".. الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب تجاهله أحداث غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

واجه الفنان محمد رمضان انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لعدم نشره أي منشورات للدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة.

ويواصل محمد رمضان نشر مقاطع فيديو من كواليس مشاركته بالحفل الغنائي الذي أقيم على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

وانهالت على "رمضان" العديد من الانتقادات وتوجيه الاتهام له بالسلبية وعدم تقدير واحترام ما يمر به الشعب الفلسطيني حتى أن البعض طالب عدم متابعته على السوشيال ميديا، ومقاطعة أعماله.

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالي: "أنت وغيرك ماشيين بمبدأ أنا ومن بعدي الطوفان أهم حاجة عندكم مصلحتكم، يا اخي خلي عندك دم اخواتنا بيموتوا ومش لاقيين لا أكل ولا شرب ولا كهربا لو هتعمل حفلة متنزلهاش حس بيهم، احلى أن فولو ليك، معتقدش هقدر أتابع مسلسلاك تاني، بلوك ليك، طول عمري شايفك بتاع مصلحتك بس، أحلى بلوك بافنان".

وأحيا محمد رمضان مؤخرًا حفلًا غنائيًا لأول مرة بمحافظة أسوان ضمن احتفالات ذكرى انتصارات نصر أكتوبر وسط حضور المئات من محبي ومتابعي رمضان الذين حاصروه عقب انتهاء الحفل والتقطوا معه عدد من الصور التذكارية.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت بفيلم "ع الزيرو" وشاركته البطولة لأول مرة على شاشة السينما النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم أفلام الصيف.