أحمد حلمي يطالب بـ التبرع لأطفال غزة:"لهم حق في الحياة وعلينا نساعدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان أحمد حلمي من جمهوره ومتابعيه بالتبرع لغزة بعدما تعرضت للقصف الإسرائيلي.

ونشر حلمي صورة للوضع الحالي في غزة، عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك"، وعلق:" المشاهد في غزة مرعبة، أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم".

وأضاف:"مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولاوقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة".

ومن ناحية أخرى خاض حلمي، جولة بالسعودية لعرض مسرحيته "ميمو" بعدد من المدن بالمملكة بينها الرياض وجدة وأبها.

مسرحية "ميمو" تم عرضها لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض.

ويعد العمل عودة لحلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، إذ كان آخر أعماله "حكيم عيون" مع النجم الراحل علاء ولى الدين، والفنان كريم عبدالعزيز.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.