شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أم موضة.. جينيفر لوبيز تستبدل قلادة باسم زوجها بأخرى عليها اسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبدلت جينيفر لوبيز قلادتها المكتوب عليها أول أسماء زوجها بن أفليك، بقلادة مكتوب عليها اسم جينيفر، وهو ما أشار إلى دلالة تعكس علامات جديدة في علاقة لوبيز وبن أفليك خاصة بعد التقارير التي تلاحق الثنائى ولا تتوقف عند وجود مشاكل بينهما.



لوبيز

وظهرت جينيفر لوبيز فى وقت سابق بكامل أناقتها من جديد من خلال ارتداء زي بالجينز بالكامل، حينما خرجت من سيارتها في نزهة وهي تسير داخل لوس أنجلوس.



جينيفر لوبيز

وذلك بعدما تم الإشارة لها فى عدة تقارير تؤكد سيطرتها على زوجها بن أفليك، وأشارت إلى أنه بات لا يملك الشجاعة الكافية للوقوف فى وجه زوجته، حيث أثيرت مؤخرًا شائعات بأن زواجهما يعانى بعد أن شوهدا وهما يتجادلان أثناء ظهورهما العلنى، ومع ذلك، منذ أن احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، تلاشت الشائعات حول مشاكلهما الزوجية، حسبما نشر موقع geo.tv.

لكن أحد المطلعين سرب إلى National Enquirer قبل بضعة أسابيع أن أفليك خضع للعلاج بعد زواجه من "جى لو"، حتى يتمكن من تحمل طبيعتها، وقال المطلعون إن أفليك اعترف لصديقه المفضل مات ديمون، أن الشيء الوحيد الذى يبقيه مستمرًا مع جينيفر هو "العلاج".

كما شارك المصدر نظرة ثاقبة حول حياتهما الزوجية، وكشف أن لوبيز تشعر بالحاجة إلى إدارة حياة "بن" بشكل دقيق إلى أقصى درجة، والآن أصبح "بن" غاضبًا جدًا ومهزومًا لدرجة أنه لا يملك القوة للدفاع عن نفسه".