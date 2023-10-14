شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري يحيى حفلاً غنائيًا في أبو ظبى 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان حميد الشاعري، حفلاً غنائيًا في أبو ظبى، يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان الكابو حميد الشاعري، أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم عددًا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة منها "عيني" و"لون فستانك" و"وين ايامك وين" و"هو انتي"، واختتم حفله بأغنية "جلجلي".

وقدم النجم حميد الشاعري المطربة هلا رشدي خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدما سويا أغنية "راحل معايا الليل"

وقدم الكابو حميد الشاعري الملحن والمطرب هيثم نبيل على خشبة مسرح حفل مهرجان العلمين، وقال حميد: "أحب أن أقدم ملحن شاطر وموهوب وقدم ألحان كثيرة لمسلسل جعفر العمدة والبرنس وغيره، وهو قام بتلحين أغنية جديدة لي تحمل اسم بالي رايق"، وقدموها سويا، ليرد هيثم قائلا: "مبسوط بالعمل مع الكابو حميد الشاعري أول من قدمني ووزع لي أغنية فراق".

وقال النجم حميد الشاعري إنه سعيد بالتواجد في مدينة العلمين، مضيفا: "أشكر كل العاملين اللى بنوا هذا الصرح العطيم، وأوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الكبير.. ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله".