نانسي عجرم تدعو جمهورها للتبرع بالدم ومساعدة الشعب الفلسطيني

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على توجيه الدعم للشعب الفلسطيني، بسبب الأحداث والدمار الذي حل على غزة خلال الأيام الماضية، إثر ما يحدث من إسرائيل، حيث طالبت الفنانة جمهورها ومتابعيها بالتبرع بالدم من أجل مساعدة الفلسطينيين وأهل غزة.

نانسي عجرم تدعو جمهورها للتبرع بالدم لفلسطين

شاركت نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، تدعو من خلالها للتبرع بالدم والمساعدات للشعب الفلسطيني، عبر الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي AFP، الذي يُعنى بشؤون الإغاثة في حالات إنقاذ الأرواح .

نانسي عجرم عن فلسطين: «نستحق أن نعيش بسلام»

شاركت نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها تدوينات تحمل دعمها للشعب الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إكس X» أو تويتر سابقًا، وكتبت: «يا رب تحمي #فلسطين و#لبنان وكل بلداننا العربية! منستحق نعيش بسلام على أرضنا!».

طوفان الأقصى بفلسطين

أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» لوضع حد «لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي»، صباح يوم 7 أكتوبر الجاري.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا وحشيًا على الشعب الفلسطيني وأسقطت عددًا كبيرًا من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

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