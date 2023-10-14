طليقة شريف منير تكشف أسراراً جديدة حول طلاقهما

خلال لقاء تلفزيوني على مجموعة قنوات ألفا كشفت لورا عماد طليقة الفنان شريف منير، أسراراً جديدة حول طلاقهما كما تحدثت عن هجوم بناتها عليها قبل عام، كاشفة إمكانية المشاركة في أعمال فنية مع طليقها بعد انفصالهما.

وأكدت لورا، أن المنشور الذي كتبته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت فيه اختيار ابنتيها فريدة وكاميليا العيش مع والدهما شريف منير، كان من دافع حبها لهما، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن مهاجمة ابنتيها لها بعد هذا المنشور كان رغمًا عنهما.

موضحة: "أنا بناتي بيكرهوا موضوع السوشيال ميديا ولا بيحبوا يطلعوا على السوشيال ميديا، القطة لو جيتي جنب عيالها تأكلهم، واللي يجي على عيالي آكلهم، ومينفعش حد ييجي جنب عيالي، ومتلوميش الأم على طريقة استرجاعها عيالها ليها، وممكن هما مغصوبين إنهم يردوا كدا، لإن مكانش فيه تواصل بيني وبينهم".

وأعربت لورا عن استيائها من منشور طليقها شريف منير، إذ قالت: "أنا لا أعاتب، أنا باخد موقف على طول، بس يعني لو رأيي في البوست اللي نزله حتى لو حذفه لا برضو حاجة مش لطيفة".

كما كشفت عن إمكانية مشاركتها في عمل من بطولة طليقها بالرغم من انفصالهما، مؤكدة أنها لا تمانع، موضحة: "وإحنا متجوزين مكناش بنفكر نشتغل مع بعض، بس لو اتعرض عليا دور مع شريف منير وعاجبني الدور هفصل وهشارك فيه عادي".

وسبق أن أعلن شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، انفصاله عن زوجته الثانية لورا عماد، إذ كتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

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