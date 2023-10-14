شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين برسالة مؤثرة

القاهرة- الخليج 365
أحيت الفنانة شهيرة ذكرى وفاة زوجها النجم الراحل محمود ياسين برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك ".
حيث جاءت رسالتها" صباح حزين؛ لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه، أنزعج وأصحي على الحقيقه المره للحظات وتمر الأيام والشهور والسنين ومازلت أنت أنت وأنا أنا".
وتابعت: "أنت الحبيب والصديق والضهر والسند وأنت القلب النابض بالحب لكل من حولك، أنت الحكمة والوعي والحنان والإحتواء، وأنا التي تعاني من البعاد والإشتياق لكل تفاصيل الحياة معك، الأيام الصعبة والأيام الحلوة والجميله كروحك الطيبه، نم ياحبيبي في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بإذنه وكرمه، دعواتكم لحبيبي وحبيبكم ".
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