شيرين عبد الوهاب توجه رسالة دعم للقضية الفلسطينية

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة دعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بعد الأحداث الدامية التي يمرون بها خلال الأيام الحالية، معربة عن استيائها الشديد من هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت شيرين في بيان صحافي: "عندي اكتئاب من اللي بيحصل في فلسطين.. الله يكون في عونهم ويكون في عون الأطفال والأمهات، ربنا يستر على شعب فلسطين".

وأضافت: "ربنا معاهم ويقف معاهم.. سمعت خطاب الرئيس، الموضوع في حاجة مهمة ويخوف، ربنا يستر على شعب فلسطين إن شاء الله".

يذكر أن شيرين كانت قد كشفت عن سرقة حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدير أعمالها السابق محمد الشاعر، وذلك بعد أن استولى حساباتها وحصّل أرباحه لحسابه الخاص.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به محاميها وحمل رقم 54407 لسنة 2023 أن موكلته تمتلك صفحة على موقع x (تويتر سابقا) باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح، ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

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