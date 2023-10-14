عمرو سعد يعلن خروجه من موسم رمضان 2024

كشف الفنان عمرو سعد عن غيابه عن تقديم مسلسله الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعدما قدم 3 أعمال متتالية في مواسم رمضان الماضية، مشيرا إلى أنه يستعد حاليا للتحضير لعمل درامي ضخم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر قنوات mbc.

غياب عمرو سعد عن مسلسلات رمضان 2024

نشر «عمرو» صورة تجمعه بالمنتج أنور الصباح عبر «فيسبوك» وعلق : «جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان ٢٠٢٤ ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم على مدار ٣ سنوات متتالية».

وأضاف الفنان عمرو سعد : «إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٥ مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC».

مسلسل الأجهر لعمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2023، بمسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

أحداث مسلسل «الأجهر» رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.

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