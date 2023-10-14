القاهرة- الخليج 365
كشف الفنان عمرو سعد عن غيابه عن تقديم مسلسله الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعدما قدم 3 أعمال متتالية في مواسم رمضان الماضية، مشيرا إلى أنه يستعد حاليا للتحضير لعمل درامي ضخم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر قنوات mbc.
غياب عمرو سعد عن مسلسلات رمضان 2024
نشر «عمرو» صورة تجمعه بالمنتج أنور الصباح عبر «فيسبوك» وعلق : «جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان ٢٠٢٤ ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم على مدار ٣ سنوات متتالية».
وأضاف الفنان عمرو سعد : «إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٥ مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC».
مسلسل الأجهر لعمرو سعد
شارك الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2023، بمسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.
أحداث مسلسل «الأجهر» رمضان 2023
تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.
قد يهمك أيضا:
تفاصيل وموعد عرض الفيلم السينمائى the Goat بمهرجان الجونة
للمرّة الأولى مي عمر مع عمرو سعد في "الغربان"
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد يعلن خروجه من موسم رمضان 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.