ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل المصري شريف منير تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد "بقينا اتنين".

والمسلسل كان يحمل اسم "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى "بقينا اتنين" ومن المقرر عرضه قريباً.

والمسلسل يضم إلى جانب شريف منير مجموعة من الممثلين مثل رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، الذي تعاون مع شريف منير في مسلسله الأخير "إيجار قديم".

يذكر أن الممثل شريف منير عرض له مؤخرا مسلسل "إيجار قديم" من تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت وبطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، ميمي جمال، حنان سليمان، رحمة حسن، إلهام وجدي وبسمة داوود مع ظهور خاص للممثل المصري صلاح عبد الله.

كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير ورانيا يوسف أبطال في مسلسل "بقينا اتنين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.