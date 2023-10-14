أمير كرارة يتضامن مع فلسطين بهذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أمير كرارة عبر حسابه صورة لمسجد قبة الصخرة بين خريطة فلسطين وطفل يقف رافعا علم بلاده، وعلق كاتبا: "فلسطين". معلنا فيه تضامنه مع الشعب الفلسطيني جراء ما يحصل في غزة من عدوان اسرائيلي .

ومن ناحية اخرى يعرض في هذه الايام في دور العرض السينمائية فيلم "البعبع"، وهو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.



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