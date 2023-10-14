بالفيديو - هكذا علق جورج كلوني على إستشهاد المصور عصام عبدالله : " زوجتي لبنانية وما يحصل مفجع "

ميرنا وليد - بيروت - علّق النجم الأميركي جورج كلوني في فيديو مصور له​ على حادثة استهداف اسرائيل للصحافيين في جنوب لبنان امس الامر الذي ادى الى استشهاد المصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله.



وقال جورج كلوني: " الصحافيون دائماً في الخطوط الأمامية، وليس لديهم حقاً دفاع جيد".

وتابع: "أنا متزوج من امرأة لبنانية، ودائماً ما يحدث في لبنان هكذا أحداث محزنة".

واضاف كلوني: "من الواضح أن الامر لا يتعلق بالصحافيين فحسب، فالمنطقة بأكملها مشتعلة والأمر مفجع حالياً هناك"، لافتاً إلى أن "كل ما يمكن فعله حالياً هو الدعاء من أجل التوصل إلى نهاية سلمية قريباً".

وختم: "لكني لا أرى أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب، ولا أعتقد أن أحداً يمكنه رؤية ذلك".

والجدير بالذكر، أن جورج كلوني متزوج من المحامية اللبنانية أمل علم الدين وانجب منها طفلان.