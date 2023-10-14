ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة من حفلها الأخير الذي أقامته في القصيم والذي شهد حضور كبير كما ظهرت فيه مرتدية الزي الفلسطيني.
وظهر في الفيديو طفل صغير يبكي بحرقة لرؤية أصالة وذهب لإلتقاط الصور التذكارية معها.
وبعد لقائه بأصالة، فرح الطفل كثيراً، وبدأ الرقص معها على المسرح، حيث ظهرت أصالة مرتدية الزي الفلسطيني، وكانت عباءة اتسمت بألوان علم فلسطين. ظهرت أصالة في الفيديو وهي ترتدي فستاناً من اللون الأسود، فيه اللونان الأخضر والأحمر ، مستوحى من الزي الفلسطيني، ما جعل الجمهور يعلق على الفيديو بكلمة “أصيلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم .. ليحول البكاء الى رقص ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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