شهيرة تحيي ذكرى محمود ياسين من المقابر: "وحشتنا وأنت دايمًا معانا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أجرت الفنانة شهيرة مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية مها الصغير وذلك في ذكرى وفاة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين اليوم السبت.

وكشفت "شهيرة" خلال مداخلتها التليفونية عن زيارة زوجها بمقابر العائلة وسط عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين من الفنان الراحل.

وعلقت "شهيرة" على ذكرى رحيله قائلة: "بيبقى يوم صعب وأقولك أن كل يوم عليا صعب لكن في يوم الذكرى بيتضاعف الإحساس والمشاعر وحاسه انه يوم حزين لأن ده اليوم اللي رحل فيه".

واستكملت: "أول ما بوصل المقابر بقوله يا حبيبي احنا جينا أهو وبحسه بيبقى مبسوط وبيضحك وأقوله كلنا جينا أنا ورانيا وعمرو ومحمود وعمر ومحمد رياض كلنا جينا يا حبيبي أنت وحشتنا ودايمًا معانا، وكل لمساتك سواء في الحياة أو الفن محيطة حوالينا".

وبسؤالها عن من الشخصية الأقرب في العائلة للفنان الراحل محمود ياسين علقت قائلة: "عمرو ابني عنده الأخلاق محمود ياسين بالظبط".

وعن ما تعلمته واكتسبته منه طوال فترة زواجهما قالت: "اتعلمت منه حاجات كتير أهمها التسامح والتواضع وكان دايمًا حنون على كل اللي حواليه وكان شخص مثال للالتزام واتعلمت منه الالتزام في الموعيد، ومحمود كان عنده صفات أخلاقية كثيرة وكلنا اتعلمنا منه".

وعن أنباء عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات علقت قائلة: "أنا دلوقتي بزور قبر محمود ياسين عشان ذكرى وفاته، ومقدرش أرد على حاجة دنيوية ولا أفكر في حاجة تانية دلوقتي".