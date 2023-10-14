بمشهد بين "همام ويودا".. مدحت العدل يكشف أكاذيب الصهاينة والجمهور: "من أفضل الأفلام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق السيناريست مدحت العدل على الأحداث التي تجري في فلسطين وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق والمعاهدات الدولية واستهداف الآلاف من المدنيين العزل في غزة.

ونشر "العدل" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" تضمن أحد المشاهد من فيلم "همام في أمستردام" الذي جمع ما بين "همام" وعدوه "يودا" في المشهد الشهير الذي انتهى بالعراك بينهما بسبب وصف يودا الإسرائيلي العرب بـ "الهمج" و"أعداء السامية"، ليصفه "همام" بـ "الجزارين".

وعلق مدحت العدل على الفيديو قائلًأ: "لا تحاولوا تزييف الحقيقة فكلنا نعلم ما يحدث على أرض فلسطين"، ولاقى المشهد والتعليق إعجاب متابعي "العدل" على حسابه قائلين: "هيفضل الفيلم ده من أفضل الأفلام، شكرًا على تشكيل الوجدان العربي لكل الأجيال، مشهد يمثل الواقع".

وكشف المنتج "محمد العدل" مؤخرًا في تصريحات صحفية عن إمكانية تقديم شخصية "أدريانو" بأحداث فيلم "همام في أمستردام" والتي جسدها الفنان أحمد السقا في فيلم سينمائي منفرد على غرار نجاح شخصية اللمبي والتي كان ضمن شخصيات فيلم الناظر وتم تقديمها بشكل منفرد بأكثر من عمل سينمائي وحققت نجاحاً جماهيريًا كبيرًأ.

وأشرف السيناريست مدحت العدل على كتابة العرض المسرحي "تشارلي" بطولة الفنان محمد فهيم والتي عرضت مؤخرًا سواء بالمملكة العربية السعودية أو في مصر وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.

يذكر أن آخر أعمال السيناريست مدحت العدل كانت بفيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض ضمن موسم أفلام الصيف الماضي.