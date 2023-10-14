رنا رئيس تعلن تعطيل حساباتها على السوشيال ميديا بعد دعمها فلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن إيقاف حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد حسابها على "انستجرام" بعدما قامت بنشر صور ومقاطع فيديوهات تدعم خلالها الشعب الفلسطيني.

ونشرت "رنا" صورة عبر استوري حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "تم تعطيل حسابي بواسطة إنستجرام".

وحرصت "رنا" خلال الأيام القليلة الماضية على نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تكشف كم الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقصف الآلاف من المواطنين المدنيين العزل.

كما علقت على الأحداث الجارية قائلة: "اللهم أجعل لأهل فلسطين وغزة النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يارب العالمين امين".

ونشرت "رنا" صورة أخري أوضحت خلاله قيام إدارة تطبيق "انستجرام" بمواصلة حذف العديد من الصور والفيديوهات التي تندد بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة من الإعلام الصهيوني طمس الحقائق.

وكشفت "رنا رئيس" مؤخرًا عن قيام أحد الأشخاص بتزييف حساب باسمها على تطبيق "فيس بوك" بهدف جمع التبرعات وأكدت أن الحساب لا يخصها تحذيرًا منها لمتابعيها لعدم الوقوع في الفخ.

يذكر أن رنا رئيس شاركت مؤخرًا ببطولة فيلم "أولاد حريم كريم" والذي عرض ضمن موسم أفلام الصيف.