منى زكي تضامنا مع فلسطين:"ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة منى زكي عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الأليمة التي تمر بها دولة فلسطين.

ونشرت منى صورة لطفل صغير، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها :"ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحروب".

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة منى زكي في فيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، أحمد حلاوة، من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

ويجمع "الجواهرجي" الثنائي "هنيدي" ومنى زكي بعد فترة غياب منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.